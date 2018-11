Polícia Militar prende bandido e recupera moto furtada em Caieiras

De acordo com a PM, uma viatura fazia patrulhamento pela Armando Sestine, no Jardim dos Eucaliptos, quando o piloto da moto, acompanhado de um garupa, realizou conversão proibida e ao perceber a presença da polícia mudou o curso seguindo no sentido contrário.

Os policiais passaram a acompanhar a motocicleta, porém ao tentar realizar a abordagem, o condutor não obedeceu a ordem de parada passando a se evadir em alta velocidade perigosamente pela contramão de direção na Rodovia SP-332 e outras vias locais, passando inclusive por acostamentos, calçadas e canteiros centrais até serem interceptados na Rua Sergipe, no Jardim Esperança.

Com os dois nada de ilícito foi encontrado, no entanto, ao realizar a consulta de dados via COPOM, foi constatado que a moto tinha sido furtada em Perus, São Paulo, em 21 de outubro.

Os dois foram levados para a Delegacia de Polícia de Caieiras. O piloto que já tinha passagens pelos artigos nº 157 e 180 acabou sendo enquadrado pelo crimes de receptação e direção perigosa. Já o garupa acabou sendo arrolado como testemunha e liberado.

Conduziram a ocorrência os policiais 2° Sgt PM Oliveira, CB PM Aparecido e SD PM Severiano.