Polícia Militar impede roubo de carga em Francisco Morato

De acordo com a corporação, PMs da 4ª Cia do 26º Batalhão foram informadas pelo Centro de Operações sobre o delito em que o autor obrigou a vítima a dirigir o veículo até o local onde a carga seria deixada. O motorista foi deixado pela Rua Olavo Bilac e a carga de produtos eletrônicos roubada descarregada na Rua 10, no Jardim Morumbi.

Durante o patrulhamento, com o apoio de várias viaturas da área, os policiais localizaram a vítima ilesa, prenderam o autor do roubo da carga pela Alameda Prof. Francisco Morato, e recuperaram a carga roubada.

O indivíduo foi detido e conduzido a Delegacia de Polícia de Francisco Morato, permanecendo à disposição da justiça.