Polícia Militar evita roubo na Rodovia Tancredo de Almeida Neves em Caieiras

De acordo com os PMs que atenderam a ocorrência, a vítima informou que suspeitos em três motocicletas, fazendo menção de estarem armados, tentaram abordá-lo, mas acabaram desistindo da ação ao avistarem a viatura.

Com as informações passadas pela vítima, a polícia deu início a perseguição as três motocicletas sentido Francisco Morato. Após a tentativa de um cerco policial, os motociclistas se dispersaram, mas dois dos suspeitos acabaram detidos no bairro Santo Antônio, na cidade vizinha.

Em busca pessoal foi localizado um celular que constava como produto de roubo com um dos detidos. Durante a perseguição, o garupa dispensou objeto de cor preta e apesar do apoio das equipes M26408 e CGP I, nada foi localizado.

Os dois foram encaminhados para Delegacia de Polícia de Caieiras onde foi elaborado o BOPC de receptação culposa. Participaram da ocorrência os soldados Ricardo e Severiano da 5ª Cia da PM do 26º Batalhão da Polícia Militar.