Criança de 8 anos admira o trabalho da Polícia Militar

Com farda da PM, ela participou de um evento na escola e ficou em frente a sua casa a espera da passagem da viatura. A mãe ligou para a corporação e os policiais tenente Caio, Cabo Vagner, Cb Aparecido, Cb Márcio e Soldado Ricardo, foram até o local para atender o pedido feito pela genitora.

Thauany Shaer Piffer que já esperava ansiosamente pela chegada da viatura foi surpreendida com a presença de dois carros da polícia. Feliz com a surpresa, correu para abraçar os PMs.

Com todo os cuidados necessários e acompanhada da mãe, os PMs ainda levaram a pequena Thauany para dar uma volta na viatura pelo centro de Caieiras. “Ela gosta muito da polícia. No começo tive certo receio, mas com o tempo e a ajuda do policial Macedo e sua equipe que deram a farda, vimos que esse realmente é um gosto dela”, disse a mãe Graciele.

Aos PMs, a genitora relatou que Thauany ama tanto a polícia que até a festa do seu aniversário ela fez questão que tudo fosse relacionado a corporação. “Nós policias ficamos muito contente também em poder realizar esse sonho de uma admiradora da Polícia Militar”, declararam.