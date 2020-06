Polícia encontra estufas com plantações de maconha em Caieiras. Duas pessoas foram presas

De acordo com a corporação, a equipe realizava averiguações quando localizou as três estufas com dezenas de pés de maconha. Todas com preparação climática e iluminação, produtos químicos e demais petrechos para cultivo.

Foram apreendidos 80 pés de maconha, 3 potes com porções prontas para venda, 3 frações de tijolos de massa de entorpecente, diversos produtos químicos para potencialização de flora, estrutura para cultivo, apetrechos de produção e diversos livros para produção e consumo medicinal.

Os dois indivíduos foram conduzidos, juntamente com as apreensões, ao 1° Distrito Policial de Caieiras e permaneceram à disposição da Justiça.

Fonte: Polícia Militar