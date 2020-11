Polícia de Caieiras investiga abandono de incapaz. Avós são suspeitos

Um crime bárbaro está sendo investigado pela Polícia Civil de Caieiras. Inicialmente registrado como abandono de incapaz, as autoridades buscam informações do envolvimento dos avós de uma criança de 4 anos, encontrada na casa deles com marcas e escoriações por todo corpo, hematomas e desnutrida. Ele encontra-se internada no Hospital Estadual de Francisco Morato.