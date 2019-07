Polícia continua procurando suspeitos de roubo no Aeroporto de Guarulhos

Os metais estavam em 31 malotes que seriam levados de avião para Nova York, nos Estados Unidos, 24 malotes, com 565,50 kg, e Toronto, no Canadá, sete, com 153,4 Kg.

O grupo de oito homens fortemente armados invadiu o terminal de cargas por volta das 14h30 em duas viaturas clonadas da Polícia Federal, sem placas. A ação dos criminosos foi filmada por câmeras de segurança.

No terminal, roubaram o ouro que estava dentro de caixas de metal. Os homens estavam com roupas de policiais federais, distintivos, encapuzados, com pistolas, fuzil e carabinas.

Segundo a polícia, os carros clonados como veículos da PF, Polícia Federal, abandonados no Jardim Pantanal, na Zona Leste de São Paulo, não são roubados. No entanto, ainda não localizou os proprietários.