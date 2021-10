Polícia Civil tira do ar sete sites falsos de leilões do “Detran.SP”

Os sites que foram retirados do ar são: www.chacalleiloes.com, www.autoluxoleiloes.com, www.meskanleiloes.com, www.felixleiloes.com, www.cosmopolisleiloes-detransp.com, www.presidenteleiloes.com, www.arujaleiloes-sp.com e www.leiloesdetran-mg.com. Para ajudar na investigação, celulares e notebooks também foram apreendidos durante a operação.

Ao todo, a ação contou com a participação de aproximadamente 40 policiais civis do Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior (Deinter) e da Divisão de Capturas do Departamento de Operações Policiais Estratégicas(DOPE).

“Sempre reforçamos a recomendação para que o cidadão denuncie qualquer indício de fraude ou irregularidade. Para leilões do Detran.SP, é muito importante que a pessoa sempre olhe o site oficial do departamento para ter certeza se o leiloeiro realmente é credenciado”, orienta Neto Mascellani, diretor-presidente do Detran.SP.

Segundo o delegado do Deinter-8 responsável pela Operação, Rafael Guerreiro Galvão, além de cessar a atividade criminosa com a apreensão de seus instrumentos de trabalho, a operação é importante para subsidiar uma série de outros procedimentos criminais correlatos.