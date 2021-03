Polícia Civil detém casal e apreende mais de 31,3 mil porções de drogas no Jaraguá

O flagrante foi realizado por equipes do 1º Distrito Policial de Carapicuíba. Em continuidade aos trabalhos em campo que possibilitaram a apreensão de três sacos contendo maconha em Itapevi, no último sábado (27), os agentes descobriram as características de um carro que seria utilizado para o transporte de entorpecentes do seu local de armazenamento até os pontos de tráfico na Grande São Paulo.

De posse dessas informações, os policiais civis passaram a monitorar o veículo que, em certo momento, estacionou no suposto imóvel usado para guardar as substâncias, na rua Gavião Real, no Jaraguá, na cidade de São Paulo. De dentro do carro saiu um suspeito que entrou na residência e minutos depois saiu dela com uma caixa em mãos, acompanhado de uma mulher.

A dupla foi abordada no momento que escondiam drogas em um compartimento secreto, no banco traseiro do veículo. Questionados, eles confessaram que a casa era utilizada para o armazenamento das substâncias.

Os agentes entraram no imóvel e a mulher indicou onde estavam os entorpecentes. As drogas foram localizadas dentro de caixas, já fracionadas e embaladas para serem distribuídas nos pontos de venda.

Ao todo foram recolhidas 29.250 porções de cocaína, 1.950 de crack e 78 de skunk, bem como 100 frascos com lança-perfume. Toda a substância foi apreendida para perícia e o casal preso em flagrante. O carro também foi apreendido.

Os dois autores foram levados à delegacia, onde foram indiciados e permaneceram detidos à disposição da Justiça.

Fonte: SSP