Polícia Civil apreende 230 quilos de cocaína em Perus

Mais de 230 quilos de cocaína pura foram apreendidas por policiais civis do 1º DP de Carapicuíba durante uma ação na noite de quinta-feira, 7, em Perus, São Paulo. Na ocasião, um homem de 28 anos foi preso em flagrante. Inicialmente foi divulgado que apreensão tinha sido registrada em Caieiras, mas ocorreu no bairro que faz divisa com o município.