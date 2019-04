Polêmica: Soprac divulga nota de indignação e repúdio

Confira a nota na íntegra:

“Estamos aqui hoje em nome da população e dos comerciantes parceiros para demonstrar nossa indignação e repúdio por essa pessoa desprezível.

Essa pessoa deixou um lindo bilhetinho…PENA QUE ESQUECEU DE ASSINAR OU NÃO TEVE CORAGEM PARA ISSO.

Nós como ONG responsável da cidade de Caieiras, instalamos alguns comedouros e bebedouros feito com canos doados pelos comerciantes da cidade e com o AVAL DA PREFEITURA.

Mas parece que alimentar os cães de rua ali no bairro do Morro Grande está incomodando alguém.

Em primeiro lugar cidadão ou cidadã do bilhetinho, o ponto de ônibus não é seu, é da população, ou seja ele é público, não colocamos na porta da sua casa, a não ser que esteja morando aí.

Caso esteja TÃO INCOMODADO você pode esperar seu ônibus em outro ponto, seria até melhor pois você deve ser um sério risco para os cães que se alimentam ali.

Eles não tem culpa de estarem nessa situação, os culpados são pessoas assim como você no mundo, DESPREZÍVEL , REPUGNANTE e sem amor por nada.

Estamos de olho em você…cuidado com o que vai fazer.”