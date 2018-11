Poeta ‘andarilho’ passou por Caieiras

Dessa maneira, Torquato já vendeu mais de 15 mil livros em diversas cidades da grande São Paulo e do interior paulista. Além de Inspiração, o autor está trazendo em sua mala a mais recente obra infantil “As Histórias de Sophia”.

O livro focado no bem traz uma reflexão sobre a importância em se praticar o bem como maneira em vencer o mal e transformar inimigos em amigos, mostrando a importância do respeito e os princípios éticos. “Acredito que o desenvolvimento cultural e educacional são os caminhos mais eficazes em se transformar uma país, escrever para criança é uma forma interessante de iniciarmos uma transformação real que tanto o nosso país precisa e isso me deixa emocionado, revelou Torquato.

A obra também é uma publicação da editora Jangada e conta com 16 páginas com ilustrações coloridas feitas pelo ilustrador Rodrigo Leite.