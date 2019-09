Poderoso manjericão

Tem atuação no sistema respiratório, combatendo tosse, catarro, dor de garganta, rouquidão e amigdalite. No digestório, atua sobre a má-digestão, náusea, prisão de ventre, cólica, falta de apetite, gases e aftas. Já no sistema nervoso auxilia em casos de cansaço, falta de memória, ansiedade, insônia, inquietação e enxaqueca.

Seu uso externo trata picadas de insetos e cicatriza ferida, além de ser recomendados para banhos, a fim de se fazer uma limpeza corporal.

Esta erva é contraindicada para gestante, lactante e crianças. Pode também causar alguma reação alérgica em pessoas sensíveis a algum componente da planta. Em todos os casos pede-se para seguir as recomendações de um especialista antes de fazer uso do manjericão para fins medicinais.