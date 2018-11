Pobre República

Nesses cento e vinte e nove anos de república, com seus altos e baixos, esquerdas e direitas, ditaduras e democracias, populistas, demagogos. Estadistas. Corruptos. Às vezes … até todos ao mesmo tempo… É um aprendizado inegável que ainda há muito a florescer, a avançar. Ciência e moral progredindo juntos e libertando um povo que se envergonha de suas mazelas, seus mensalões, petrolões e tantos outros “ões” que o envergonharam, tornando-se, até, motivo de chacota na imprensa internacional. Começa com nossa reforma íntima, com a reforma moral de nossa sociedade.

Parabéns República Brasileira. Consolida-se e se fortalece em mais um aniversário. “ Liberdade, abre suas asas sobre nós. Das lutas, na tempestade, na tempestade, dá que ouçamos sua voz!” Hoje e sempre, para nossos filhos e netos. Por nós mesmos.