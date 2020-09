PMs visitam mãe e bebê que salvaram de engasgamento

Os PMs foram até ao local após serem acionados para atender ocorrência de uma bebê engasgada. Quando chegaram, a criança encontrava-se desfalecida nos braços da mãe. Os policiais iniciaram a Manobra de Heimlich e conseguiram fazer com que a vítima voltasse a respirar e retomar a consciência.

Com o apoio do resgate, a criança juntamente com a sua genitora, foram encaminhadas ao pronto-socorro de Caieiras.

Durante a visita, os policiais foram recebidos com muito carinho pela mãe.

Com informações da página do Facebook do 26º Batalhão da PM