PMs salvam bebê em Marília. Câmeras registraram a ação dos policiais

O salvamento foi gravado por câmeras de segurança da base da PM. Na imagem é possível ver um casal chegar com uma criança aparentemente desfalecida. Os dois policiais que deram início aos procedimentos de ressuscitação, diante do desespero dos pais.

Segundo os agentes, o casal chegou à sede da PM por volta das 20h30 pedindo socorro e com o filho no colo. A criança já estava desacordada, com sinais de engasgamento com leite e cor arroxeada pela falta de respiração.

Os cabos Renato Taroco e Robson Thiago de Souza deram início aos trabalhos, com um deles na respiração boca-a-boca e sucção para desengasgar o bebê e o outro fazendo os movimentos de reanimação cardiopulmonar.

De acordo com Taroco, após a segunda sucção nas vias respiratórias, o bebê regurgitou o leite que o mantinha engasgado e voltou a respirar. Em minutos, segundo o PM, ele começou a recuperar a cor normal.

Logo após a criança retomar a respiração, ela foi encaminhada ao plantão de um hospital particular. A PM informa ainda que o bebê está bem e não corre mais risco de morrer.