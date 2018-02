PM prende ladrões e recupera carro e produtos furtados

A prisão ocorreu durante patrulhamento tático da Rocam, ronda ostensiva com apoio de motocicletas, que passou a acompanhar o carro com os dois indivíduos na SP-332. Com o apoio de outras viaturas, os policiais abordaram os assaltantes próximo a Perus, São Paulo.

De acordo com a PM, no interior do veículo foram encontrados diversos objetos, produtos de furto a residência. Ao indagar os dois abordados, ele confessaram o crime e revelaram onde estava um carro Corolla prata, também furtado por eles em 22 de fevereiro.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Perus.