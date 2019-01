PM prende duas pessoas e recupera motocicleta roubada

De acordo com a PM, um equipe fazia patrulhamento pela via quando suspeitou de dois indivíduos, o garupa carregando uma caixa de entregador de pizza, que estavam em uma motocicleta transitando com os faróis apagados. Sem obedecer a ordem de parada dos policiais, o piloto da moto deu fuga, mas acabou detido por outros PMs em uma viatura na Vila Rosina, depois que a motocicleta derrapou.

Durante busca pessoal, foi localizada uma arma calibre .38 na cintura de um deles. Após consulta junto ao banco de dados da Secretaria de Segurança, foi constatado que a moto era roubada. Com eles ainda foram apreendidos mais três munições intactas.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Caieiras. A ocorrência foi conduzida pelos PMs Severiano e Nogueira.