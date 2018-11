PM encontra imóvel utilizado para desmanche de veículos em Mairiporã

Os policiais chegaram até o local após denúncia de populares reclamando de um ruído dia e noite de cortes de metais pela Rua Pau de Vinho. Para descobrir o que estava ocorrendo, uma equipe foi até o local. Ao notarem a presença das viaturas, seis indivíduos fugiram pela mata, porém dois deles acabaram capturados.

De acordo com a PM, um deles carregava mais de R$ 4 mil e acabou confessando estar com a Perua Kombi carregada de peças de veículos para entrega em desmanches da Zona Norte de São Paulo. Já o outro detido foi localizado dentro de outro carro com a importância de R$ 55,00 e desconversou quando questionado pelos policiais.

A surpresa maior se deu quando os PMs retornaram a Chácara e encontraram diversos veículos produtos de furto, já totalmente cortados, além de várias peças e latarias de veículos espalhados por todo o interior e quintal do imóvel. Ainda no local, os policiais encontraram uma garagem com isolamento acústico, ferramentas de corte, um bloqueador de sinal (Jumper), diversas placas de veículos cortadas e documentações rasgadas.

Os dois detido foram encaminhados a Delegacia de Polícia de Mairiporã e irão responder pelos crimes de por receptação, adulteração de sinais de identificação de veículo e associação criminosa. O caso foi registrado sob o boletim de ocorrência n° 3375/18.

Participaram da ação os policiais 1° Sgt Rotelli, o Cabo Saraiva e os soldados Arthur e Levy.