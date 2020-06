PM encontra 600 quilos de maconha dentro de veículo em Mairiporã

De acordo com a corporação, a equipe realizava patrulhamento e avistou um veículo Hyundai Tucson estacionado no posto de combustíveis carregado com malas e caixas. O nervosismo de um indivíduo ao lado do carro ao avistar a viatura chamou a atenção dos PMs que tentaram abordá-lo, mas ele saiu correndo e atravessou a Rodovia sentido Estrada Antiga de Bragança, não sendo possível a sua prisão.

Em vistoria ao veículo, os policiais encontraram dentro das malas e caixas vários tabletes de maconha, totalizando 600 quilos. O carro também tinha sido roubado.

Diante dos fatos, o veículo e a droga foram apreendidos e encaminhados a Delegacia de Polícia Civil de Mairiporã, onde o delegado solicitou perícia para as drogas e para o veículo, sendo elaborado o Boletim de Ocorrência.