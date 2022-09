PM é resgatado de tribunal do crime em Franco da Rocha

Um policial militar foi resgatado de tribunal do crime na tarde desta segunda-feira (19), em Franco da Rocha, região metropolitana de São Paulo. Ele havia sido sequestrado em um baile funk no domingo (18) e era levado para um julgamento pelos criminosos. A namorada dele, também sequestrada, acabou libertada em Jundiaí.

Em dado momento houve um desentendimento entre o policial e os frequentadores do local. Informações do Cidade Alerta, da Record TV, dão conta de que os suspeitos já sabiam o nome do policial, o que indica que o crime poderia ter sido planejado.

Texto em atualização, mais informações em breve.

*Com informações do R7.

