PM e motoboy, moradores de Caieiras, morreram em acidentes

O agente que pertencia à Corregedoria da Polícia Militar no Estado morreu ainda no local do acidente. As informações são da 1ª Companhia da Polícia Rodoviária do 4º Batalhão de Jundiaí.

No mesmo dia, mas de madrugada, o motoboy Bruno Guilherme Santos Oliveira, 24 anos, morador no Jardim Nova Era, morreu em um acidente na Rodovia dos Bandeirantes, na pista sentido interior, entre Caieiras e Cajamar.

De acordo com a polícia, el foi socorrido em estado grave por equipes da AutoBAn ao Hospital São Vicente de Paulo, no Centro de Jundiaí, mas não resistiu aos ferimentos.