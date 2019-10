PM detém 65 pessoas e recolhe 650 veículos durante operação “Pancadão”

De acordo com a SSP, Secretaria da Segurança Pública, a megaoperação ‘Pancadão’ contou com 390 ações na capital, na região metropolitana e no litoral, com o objetivo de impedir a perturbação do sossego e garantir o direito de ir e vir do cidadão.

Durante os trabalhos em campo, 17.209 pessoas, incluindo condutores, foram abordadas. Também foram vistoriados 167 estabelecimentos comerciais e 6.567 veículos, resultando na remoção de 650 automóveis e no encontro de outros 29 roubados ou furtados.

Além disso, as atividades permitiram a apreensão de 246 documentos, porções de drogas, nove armas, bem como o registro de seis atos infracionais e 23 boletins de ocorrência de crimes variados, sendo nove por tráfico de entorpecentes.