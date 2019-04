‘PlayStation 5’: Sony divulga os primeiros detalhes

Um dos engenheiros responsáveis pelo sistema, revelou informações sobre o novo console da linha ao portal ‘Wired’, Mark Cerny.

Em meio aos detalhes noticiados, o novo aparelho PS5 terá retrocompatibilidade. No entanto, não chegará às lojas ainda neste ano. O novo PlayStation 5 virá com um processador Ryzen da AMD. Ele também será equipado com um SSD (solid-state drive).

Terá tecnologia de ray tracing e suporte à resolução 8k. O lançamento deve ocorrer em 2020. Nenhum outro detalhe específico foi revelado. Vamos aguardar.