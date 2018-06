Planos de saúde terão vendas suspensas. Determinação é da ANS

De acordo com a ANS, cerca de 115,9 mil beneficiários ficam protegidos – eles continuam a ter assistência regular a que têm direito, mas as operadoras só poderão voltar a vender esses planos para novos contratantes se comprovarem melhoria no atendimento.

O Programa de Monitoramento da Garantia de Atendimento avalia as operadoras a partir das reclamações registradas pelos beneficiários nos canais da agência. Nesse ciclo, foram consideradas as demandas (como negativas de cobertura e demora no atendimento) recebidas no 1º trimestre de 2018.

A diretora de Normas e Habilitação dos Produtos da ANS, Karla Coelho, explica que o objetivo do monitoramento é estimular as operadoras a qualificarem o atendimento prestado aos consumidores.

Paralelamente à suspensão, neste ciclo, houve a reativação de 33 planos de 16 operadoras. A partir do dia 08/06, portanto, esses produtos poderão ser comercializados novamente.

Reclamações

No trimestre compreendido entre janeiro e março de 2018, a ANS recebeu 15.655 reclamações de natureza assistencial por meio de seus canais de atendimento. Dessas, 13.999 foram consideradas para análise pelo Programa de Monitoramento.

Resumo dos resultados do Programa de Monitoramento

• 31 planos com comercialização suspensa

• 12 operadoras com planos suspensos

• 115.951 consumidores protegidos

• 33 planos reativados

• 9 operadoras com reativação total de planos (24 produtos)

• 7 operadoras com reativação parcial de planos (9 produtos)

Confira a lista de planos com comercialização suspensa