Plano São Paulo altera funcionamento de parques

As áreas permanecerão abertas nos dias úteis, exceto as regiões que estão na fase vermelha. As visitas deverão seguir os protocolos preventivos estabelecidos.

Nas Unidades de Conservação, os ingressos adquiridos para o período poderão ser reagendados. Em caso de desistência, o valor será ressarcido em até 20 dias. Para solicitar a devolução o visitante deve acessar a conta criada no site de ingressos on-line na data da reserva e solicitar o cancelamento do pedido.

Caieiras

Em Caieiras, de acordo com o Decreto n° 8416, o município segue as determinações do “Plano São Paulo” de combate à Covid-19 e alguns espaços públicos também sofrem alteração de funcionamento.

A pista de atletismo funcionará de segunda à sexta-feira, das 7 às 11 horas e das 16 às 20 horas. Já nos sábado e domingo, o local ficará fechado por tempo indeterminado. A mesma regra se aplica ao Velódromo.

O Ecoparque também teve o funcionamento afetado. O espaço ficará aberto de terça à sexta-feira, das 7 às 15 horas, e aos finais de semana ficará fechado. Às segundas-feiras permanece fechado para manutenção.