Placa instalada pela prefeitura cobriu pintura e aborreceu munícipe

Em conversa com a reportagem do jornal Regional News, ela disse que as pessoas não entenderam o objetivo da publicação e não concorda com as críticas recebidas. “Que bom que anunciaram uma obra para o município. Mas não podem simplesmente furar a minha calçada e instalar uma placa cobrindo uma arte que está sendo feita no muro da minha residência. Até porque quando existe algum problema no passeio, se não resolvemos, somos multados. Não é justo”, disse Andreza.

A munícipe fez questão de reforçar que não é contra a obra, mas poderiam ter instalado a placa em outro lugar. “As pessoas não entenderam a postagem. Minha revolta não é contra a obra e sim com a instalação da placa”, declarou.

“Qual objetivo de uma placa desse tamanho em uma rua que mal vai ser vista? Poderiam ter colocado em uma área mais para baixo que não atrapalharia ninguém e todos iriam ver. Eu faço revitalização aqui em Caieiras há algum tempo e não temos ajuda nenhuma da prefeitura. Fazemos esse trabalho na nossa cidade, com nosso dinheiro, com autorização e ajuda do morador. Íamos terminar nosso painel e não podemos concluir devido a essa placa”, justificou.

“Pagamos impostos e muito caro. Agora, eles podem furar fazer o que quiser e está tudo certo? Desrespeito total”, concluiu Andreza.

A prefeitura de Caieiras foi procurada para se manifestar, mas não encaminhou resposta até o fechamento da matéria.