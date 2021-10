Placa e chip de telefone são apreendidos em isqueiro e embalagem de amaciante

Na terça-feira, 5 de outubro, servidores da Penitenciária I “Nilton Silva” de Franco da Rocha tiveram êxito em apreender um chip de aparelho de telefonia celular em correspondência enviada pelo irmão de um sentenciado. O ilícito estava camuflado dentro de um isqueiro.

No mesmo dia os agentes penitenciários fizeram outra apreensão de ilícito em correspondência. Foram encontrados, camuflados dentro de um frasco de amaciante, uma placa de aparelho de telefonia celular e dois chips de celular. O remetente das encomendas está registrado no rol de visitas como pai do sentenciado que cumpre pena na unidade.

As apreensões foram encaminhadas para o Distrito Policial de Franco da Rocha para registro de boletim de ocorrência e demais providências cabíveis.