PJ Masks chega ao Museu Catavento

Os personagens Menino Gato, Lagartixo e Corujita estarão presentes nos dias 7, 14, 21 e 28 de setembro – das 10h às 16h, na Tenda Externa do museu aguardando os visitantes para tirar foto em um cenário lunar.

As sessões de fotos acontecem de hora em hora, com duração de até trinta minutos cada. A ação é gratuita, a atividade é sujeita à lotação, é necessário retirar senhas antecipadamente para as fotos, que serão distribuídas por ordem de chegada e possui quantidade limitada. Além disso, de 05 a 30/09, todos os visitantes do museu poderão conferir no auditório dois episódios especiais da “Aventura na Super Lua” e também o 1º episódio inédito da 3ª temporada.

Serviço

PJ Masks no Museu Catavento

Onde: Tenda externa do Museu Catavento – 7, 14, 21 e 28 de setembro (todos os sábados do mês) – das 10h às 16h.

Auditório – dois episódios especiais da “Aventura na Super Lua” e também o 1º episódio inédito da 3ª temporada. Terça a domingo, das 9h00 às 17h00.

Telefone: (11) 3315-0051

Quanto: R$ 10 e R$ 5 meia-entrada para estudantes, idosos e portadores de deficiência. Entrada gratuita às terças-feiras.