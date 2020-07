Pizza, não dá para viver sem

O amor pela pizza, em especial na capital paulista, não é por acaso. Uma das principais características da gastronomia paulistana, a “redonda” está entre os alimentos preferidos quando o assunto é comida pronta. Não a toa virou tradição diversas pizzarias da capital paulista, cidade que mais consome esse tipo de massa no País, oferecerem promoções e serviços diferenciados.

Diz a história que a primeira pizza apareceu há mais de seis mil anos e era apenas uma fina camada de massa conhecida como “pão de Abrahão”, que os hebreus e egípcios consumiam. Ela se parecia com nosso pão sírio atual e também era chamada de “piscea”, daí o nome pizza.

Com o passar dos anos, a pizza, uma preparação culinária de origem italiana e famosa no mundo inteiro que consiste em um disco de massa, regado com molho de tomates e coberto com ingredientes variados, como queijo, carnes, ervas, ganhou novos recheios, podendo ser possível encontrar até pizzas doces.

Massas diferentes

A pizza é uma comida italiana que ganhou o mundo com seu sabor. Existem várias maneiras de fazer pizza e isso não é só em relação aos sabores, mas também, na forma como a massa é feita. Confira duas receitas de massa para fazer no Dia da Pizza:

Pizza de frigideira

Ingredientes: 2 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de chá de sal, 1/2 xícara de água, 2 colheres de sopa de azeite de oliva. O recheio é a gosto de cada pessoa.

Modo de preparo: Primeiramente, pegue uma tigela e adicione a farinha de trigo, o sal, o azeite de oliva e a água; Comece mexendo com uma espátula; Quando começar a ficar difícil, comece a mexer com as mãos; Sove até que a massa fique homogênea; Divida as massas de acordo com o tamanho da frigideira que vai utilizar; Pegue a frigideira (se não for antiaderente, adicione um pingo de óleo); Coloque uma parte da massa e comece apertar com a ponta do dedo; Então, abra a massa por inteiro na frigideira; Coloque a frigideira no fogo médio; Deixe a massa por cinco minutos, até que note que a massa já assou de um lado; Então, vire a massa; Adicione o seu recheio aos poucos, mas sempre olhando para a massa não queimar; Sua pizza está pronta para ir para a mesa!

Pizza de liquidificador

Ingredientes: 1 xícara de chá de leite, 1 ovo, 1 colher de sobremesa de fermento em pó, 1/2 lata de molho de tomate, 1 colher de chá de sal, 1 colher de chá de açúcar, 1 colher de sopa de margarina, 1 e 1/2 xícara de chá de farinha de trigo.

Modo de preparo: Pegue o liquidificar e adicione o leite, o ovo, o sal, o açúcar, a margarina, a farinha de trigo e o fermento em pó; Bata até que fique homogêneo; Pegue uma assadeira para pizza e unte com margarina; Despeje a massa na assadeira e leve ao forno preaquecido por 20 minutos; Então, retire do forno e adicione o seu recheio; Já com o recheio, leve novamente ao forno até ver que o recheio ficou no ponto; Basta servir!