PIX ganha novas regras para o horário noturno a ser definido pelos usuários

A partir de agora, com a mudança, esse período deve começar, no máximo, às 22h, de acordo com a nova regra, em horário a ser definido pelos próprios usuários do Pix. O período dura até as 6h do dia seguinte. Antes, o período noturno podia começar entre 20h e 23h59.

Criado para evitar crimes

O período noturno do Pix foi criado em outubro deste ano para evitar golpes, roubos e sequestros ligados ao serviço. Em São Paulo, por exemplo, sequestros-relâmpago foram impulsionados em 2021 por conta da facilidade do pagamento, segundo dados do estado revelados pelo portal Nexo. De acordo com a nova regra do Banco Central, os usuários do Pix têm até 29 de julho de 2022 para estipular quando começa o período noturno.

Na medida divulgada pelo Diário Oficial da União, o órgão também define que os bancos poderão bloquear preventivamente operações consideradas suspeitas. É possível pedir a alteração do limite de R$ 1.000 no horário noturno. Para isso, os clientes devem entrar em contato com suas instituições financeiras. Os aumentos de limites costumam ser efetivados entre 24h e 48h após o pedido.