Pitty e Marcelo Falcão em São Paulo

Foto: Divulgação

Os ícones do pop rock fazem shows separados no Clube Atlético Juventus

No próximo dia 23 de agosto o Clube Atlético Juventus, na Moóca, recebe em apresentação única a baiana Pitty e o carioca Marcelo Falcão. Apesar de terem despontado em décadas diferentes mostrarão que têm em comum o talento, muitos hits e discurso engajado buscando uma sociedade equânime e justa.

É mais um evento certeiro da Agência Maker a qual tem se tornado uma das principais produtoras de entretenimento do país.

Priscilla Novaes Leone, a Pitty, nasceu em Salvador, em 1977 e desde criança se interessou por música. Multi-instrumentista, integrou o sofá do Saia Justa, da GNT, sendo também cantora, compositora, escritora e produtora musical. Artista profícua iniciou a trajetória aos 17 anos à frente da banda punk feminina Shes. Não lançaram nenhum álbum sendo que a estreia profissional da baiana rolou em 2000 com a Inkoma, banda que gravou apenas um disco: “Influir”.

Após o fim da Inkoma, Pitty iniciou uma bem-sucedida carreira solo lançando o debute, “Admirável Chip Novo”, em 2003. Com 250 mil cópias comercializadas se tornou o álbum de rock nacional mais vendido daquele ano. Sucesso absoluto nas rádios e na MTV destacou “Máscara”, “Teto de Vidro”, “Equalize”, “Semana que Vem”, “Wanna Be”, além da faixa-título.

A baiana também lançou outros álbuns emblemáticos como “Anacrônico” (2005) e “Setevidas” (2014). Recentemente Pitty encerrou a tour comemorativa de 20 anos de “Admirável Chip Novo” percorrendo vários estados brasileiros.

No setlist da cantora, além das já citadas, não faltarão “Na Sua Estante”, “Me Adora”, “Serpente”, “Memórias” e “Brinquedo Torto”.

Por sua vez, o carioca Marcelo Falcão vem de uma geração anterior à de Pitty, tendo iniciado a carreira nos anos 90 à frente dO Rappa. O cantor e compositor chega ao tradicional palco da zona leste de São Paulo comemorando três décadas de lançamento do álbum “O Rappa”, primeiro trabalho do grupo. A formação original da banda trazia Marcelo Lobato (teclados), Marcelo Yuka (1965-2019) na bateria, Xandão (baixo) e Nelson Meirelles (guitarra). No caldeirão sonoro rappiano cabia de tudo: rap, samba, funk e MPB. A sonoridade dos cariocas agradou o Brasil e os caras lançaram depois os significativos “Rappa Mundi” (1996), “Lado B Lado A” (1999), “7 Vezes” (2008) e “Nunca Tem Fim…” (2013).

Com o hiato dO Rappa a partir de 2018 Marcelo Falcão iniciou carreira solo e em fevereiro do ano seguinte disponibilizou nas plataformas digitais e em CD, “Viver (Mais Leve que o Ar)”, até aqui seu mais recente registro discográfico. O álbum traz doze canções bacanudas como “Meu Caminho”, “Me Entende”, “Eu Quero Ver o Mar”, “Voar, Flutuar” e “Mais Leve que o Ar”.

No Juventus, além das canções solo, Marcelo Falcão, não deixará de fora hits dO Rappa, entre eles, “Reza Vela”, “Homem Amarelo, “A Minha Alma”, “Vapor Barato’, “Rodo Cotidiano”, “Me Deixa” e “Pescador de Ilusões”.

SERVIÇO

Pitty e Marcelo Falcão

Dia: 23 de agosto – 22h30

Clube Atlético Juventus

Rua Juventus, 690 – Moóca – São Paulo

Classificação: 18 anos

Ingressos a partir de R$ 100,00

Inf: https://www.ticket360.com.br/ingressos/29135/ingressos-para-pitty-e-marcelo-falcao