Pitanga, a pequena notável

É indicada para prevenir doenças cardiovasculares, combater doenças inflamatórias, como artrite, e precaver doenças degenerativas. Ajuda no retardamento de sinais do envelhecimento precoce, combatendo a ação dos radicais livres.

Auxilia ainda em casos de diarreia, febre, hipertensão, doenças estomacais, bronquite e reumatismo, dor de garganta e emagrecimento. É eficiente no controle de rugas e proliferação de acne e manchas na pele.

Em todos os casos pede-se para seguir as recomendações de um especialista antes de fazer uso da pitanga para fins medicinais.