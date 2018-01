Pista molhada facilita registro de acidentes em Caieiras

Pela manhã, o motorista perdeu o controle da direção do veículo e acabou colidindo com o poste na Via Perimetral, entre o San Diego e Portal das Laranjeiras. Ainda nas proximidades, outro acidente envolvendo um carro e uma moto foi registrado no trevo do Jardim San Diego.

Por volta das 15 horas, outra batida de automóvel contra o poste foi registrado na Rodovia Tancredo de Almeida Neves, SP-332, no Jardim Vera Tereza.

Em todos os casos, as vítimas se feriram levemente.