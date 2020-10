Pista de atletismo e velódromo reabrem em Caieiras

A pista está aberta de segunda a sexta-feira, das 7 às 20 horas, mas pessoas do grupo de risco têm horários especiais: das 7h às 8h e das 17h às 18h. Aos finais de semana o espaço estará disponível das 7h às 17h e, para o grupo de risco, o horário é das 07h às 08h.

Aqueles que forem utilizar a pista para treinamento de alto rendimento poderão comparecer de segunda a sexta-feira das 20h às 21h, e sábado e domingo das 10h às 12h.

As caminhadas deverão ser feitas nas raias 4 e 6, e as corridas na raia 2. O limite de pessoas dentro do local é de 30 usuários por horário. Importante ressaltar que é obrigatório o uso de máscara.

Já o Velódromo Municipal também vai funcionar todos os dias das 07h às 21h, seguindo as mesmas recomendações de segurança sanitárias.