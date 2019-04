Pista de atletismo do Centro Esportivo será fechada para reforma

De acordo com a prefeitura, as obras visam dar mais conforto para quem frequenta a pista. O prazo para término da obra não foi divulgado.

Em dezembro de 2017, o jornal Regional News divulgou uma matéria com a insatisfação dos frequentadores da pista de atletismo, utilizada também para caminhada, do Centro Esportivo Municipal de Caieiras, em razão dos problemas no piso.

Na mesma ocasião, o prefeito Gerson Romero divulgou que a pista seria reformada.