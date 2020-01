Pista de atletismo de Caieiras sediará a Ultramaratona em fevereiro

A prova terá quatro modalidades: 24 horas de duração, 12 horas de duração, 100 Km e 50 Km, um convite de alto nível para os atletas superarem suas metas e alcançarem novos patamares dentro da modalidade. Para contribuir com a prova, a pista de atletismo foi toda reformada, dando condições para uma grande competição.

O evento conta com apoio da Secretaria Municipal de Esportes e da Juventude, e tem participantes de diversas regiões do Brasil. As inscrições têm valores de R$ 200 e 300 reais e podem ser feitas através do e-mail ultramaratonabrasil2018@gmail.com, até 25 de janeiro.