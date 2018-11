Piscinão no Jardim dos Eucaliptos precisa de limpeza constante

Preocupados com o período de chuvas e outros problemas, moradores e comerciantes da Avenida Armando Sestine, no Jardim dos Eucaliptos, em Caieiras, voltaram a criticar o abandono do piscinão que fica no final da via. Em fevereiro deste ano, o jornal Regional News divulgou a insatisfação das pessoas com esse ‘reservatório’ criado para evitar que a água de chuva promova o transbordamento do córrego que passa sob a avenida.