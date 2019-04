Piscinão acumula lixo. Situação favorece inundações em ruas e avenidas

Nesta segunda-feira, 8, algumas fotos do piscinão existente no município foram divulgadas na página do Cidade Repórter e a quantidade de lixo vista após a água baixar impressiona. É possível notar pneus, garrafas pet e outros objetos que são descartados de forma ilegal pela própria população.

Como a previsão é de mais chuva para toda região durante a semana, a população precisa colaborar e fazer sua parte evitando jogar lixo nas calçadas e córregos das cidades. Caso contrário, são cenas como essas que veremos novamente com a água invadindo casas e comércios em várias localidades.