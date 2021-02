PIS-Pasep: Pagamento é antecipado para fevereiro; confira o calendário

Pelo calendário anterior, os nascidos em maio e junho ou com número final de inscrição 8 e 9 receberiam apenas em 17 de março. Assim como as parcelas do auxílio emergencial, é possível retirar o PIS pelo aplicativo Caixa Tem. Já para os servidores públicos, que recebem o Pasep, os pagamentos são feitos pelo Banco do Brasil, de acordo com o número final do benefício.

Pessoas nascidas em julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro já receberam o benefício, pago em 2020. O abono salarial estará disponível para saque até 30 de junho de 2021.

Como retirar

Para retirar o PIS, o beneficiário deve apresentar um documento oficial de identificação com foto e o número do PIS/Pasep. Quem possui o Cartão Cidadão pode efetuar o saque nos caixas eletrônicos da Caixa, Correspondentes Caixa Aqui e Lotéricas.

Quem não possui o cartão, deve procurar uma agência da Caixa e apresentar um documento oficial de identificação. Abono de anos anteriores pode ser recebido nas Casas Lotéricas com senha e documento de identificação oficial com CPF, desde que a senha tenha sido cadastrada em agência e o beneficiário não esteja de posse do cartão cidadão.

O abono salarial tem valor proporcional ao tempo de serviço do trabalhador no ano-base em questão. O cálculo do valor do benefício corresponde ao número de meses trabalhados no ano-base multiplicado por 1/12 do valor do salário mínimo vigente na data do pagamento. Ou seja, varia de R$ 92 (um mês trabalhado) a R$ 1.100 (12 meses trabalhados).

Com informações da Jovem Pan