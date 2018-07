PIS/Pasep e outros benefícios

Acredito que a falta de informação e da educação financeira na vida das pessoas é uma das principais causas para números tão expressivos. Muitas ainda não se atentaram para a importância de utilizar todos os recursos que estiverem ao seu alcance para terem melhores condições de vida e realizarem seus sonhos. Portanto, é preciso divulgar para que os que mais necessitam não percam essa oportunidade.

Para ter direito ao saque, além de estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, é preciso ter trabalhado com carteira assinada e recebido até dois salários mínimos mensais durante, pelo menos, 30 dias em 2016. Além disso, é preciso estar com os dados atualizados na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), ano-base 2016.

No caso do Abono PIS/Pasep ano-base 2017, nesta primeira etapa, receberão o dinheiro os trabalhadores do setor privado nascidos em julho (PIS) ou os funcionários públicos cujo final da inscrição no Pasep é zero. Os valores variam entre R$ 80 e R$ 954, dependendo do tempo trabalhado.

Resgate os seus sonhos

Mesmo que num primeiro momento esses valores pareçam pequenos, eles podem significar a realização de sonhos, sejam eles de curto (até um ano), médio (de um a dez anos) ou longo prazo (acima de dez anos).

Além disso, existem outros valores que são perdidos como as milhagens aéreas, restituição do imposto de renda e programas de solicitação de nota fiscal. Por isso ressalto a importância da educação financeira para que as pessoas passem a valorizar mais o próprio dinheiro e consigam alcançar seus objetivos.

Para dar um exemplo prático: se uma pessoa economizar R$100,00 por mês, um valor totalmente possível de ser guardado, com uma inflação de 5% ao ano e rendimento mensal de 0,5%, que é a média praticada na poupança, em 10 anos terá economizado mais de R$ 20.000,00.

Esse é o momento para começar a se educar financeiramente, refletir sobre os valores perdidos e fazer o resgate, não só do dinheiro, mas também dos sonhos que você tanto almeja.

Reinaldo Domingos é Doutor em Educação Financeira