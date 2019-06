Pirituba recebe “Trio Virgulino” em Arraiá Gastronômico em junho

O evento é gratuito e acontece na Rua Luis Elias Attiê esquina com a rua Rumy de Ranieri (altura do número 1100 da Avenida do Anastácio), no Parque São Domingos. O Festival “Arraiá gastronômico” é uma volta ao mundo dos sabores. Reúne o melhor da comida caipira, hambúrgueres artesanais, comida mexicana, australiana, espanhola, japonesa, árabe, italiana, francesa e brasileira. Os doces são um capítulo à parte: churros gourmet, brownies saborosos, fondues de frutas fresquíssimas e chocolate, delicados brigadeiros artesanais, incríveis bombons e perfumados doces árabes.

As brincadeiras típicas de festa junina não vão faltar! Crianças e adultos poderão se divertir com o bingo, a pescaria e o famoso touro mecânico. Para a festa ficar ainda mais animada o “Balé caipira” vai organizar a quadrilha. O grupo é mantido pela Academia FB (Francklin Bernardes), uma organização independente de Dança. O Projeto foi criado para manter as alunas da Academia recém-formadas com idade da adolescência atreladas a dança depois da formação. Com o objetivo de mantê-las fora do sedentarismo, afastando-as da vulnerabilidade das ruas, mantendo em contato com o aprendizado adquirido através da prática para maior complementação educativa em dança.

Além de tudo isso, como marca registrada dos eventos realizados por todo o estado e para que o público possa aproveitar melhor cada minuto, o festival conta com shows incríveis com o melhor do rock e sertanejo. Uma mistura que promete agradar. Entre as atrações confirmadas estão:

• 07/06/2019 (6ª feira) – A festa começa com Paulo Mano – Cover Raul Seixas (20h)

• 08/06/2019 (sábado) – As atrações são sertanejas. Para começar a dupla Rômulo Júlio Hits (14h) e em seguida o Balé Caipira (20h) e por fim Felipe Alves e banda (20h15).

• 09/06/2019 (domingo) – Neste dia o Arraiá começa com a dupla sertaneja Denny Marques e Murilo (14h). O cantor Edinho Ramalho, cover do Zé Ramalho também estará na festa (17h) O Balé Caipira entra mais tarde (20h). A noite, a atração é o Trio Virgulino, para encerrar os dias de evento (20h)

Os preços dos lanches e pratos variam entre R$ 5,00 e R$ 30,00. A entrada no evento e os shows são gratuitos. Sendo pago apenas o que for consumido. O evento conta com espaço kids. E além de tudo o ambiente é amigo do seu pet, traga-o!

A assinatura do evento é da Atitude G3 Produções e Eventos.

Serviço

Arraiá gastronômico

Dias e horários:

07/06/2019 (6ª feira) – entre 18h00 e 22h00

08/06/2019 (sábado) – entre 12h00 e 22h00

09/06/2019 (domingo) – entre 12h00 e 22h00

Local:

Rua Luis Elias Attiê esquina com a rua Rumy de Ranieri

coladinho no Parque São Domingos – City América

(altura do número 1100 da Avenida do Anastácio – rua do Posto de Gasolina Ipiranga).

Entrada Franca / Shows Musicais: Gratuitos