Pilotos de kart de Caieiras e Perus se destacaram em Paris

Para chegar até essa disputa internacional eles passaram por uma seletiva que ocorreu em março desse ano em um evento promovido pelo Kartodromo Internacional Granja Viana que premiou os primeiros colocados com a vaga para disputar a prova em Paris.

As equipes vencedoras foram Monster Kart – THR, equipe campeã da seletiva, e Karteiros, vice-campeão. Em meio aos pilotos escolhidso estavam André Nunes e Felipe Buoso, ambos de Caieiras, e Ricardo Marconi morador de Perus.

Para participarem da competição na França, os brasileiros se uniram e divididos em três equipes denominadas Team Brazil 1, Team Brazil 2 e Team Brazil 3, foram escrever um capítulo histórico no Kartismo Amador daqui lá na Europa, representando centenas de pilotos contra equipes do País sede, além de Espanha, Itália, Portugal, Ucrânia, Japão, entre outros.

O resultado foi espetacular e os brasileiros se sagraram vice-campeões, terminando as 24 horas em 2º lugar, atrás apenas da equipe dona da casa. “A prova foi emocionante, tendo momentos com sol, chuva, muito frio durante a madrugada e nível muito elevado de pilotagem das equipes do mundo inteiro”, disse Ricardo Marconi, chefe da equipe, que contou com os seguintes pilotos:

André Nunes, Johnny Silva, André Oliveira, Kleber Barcellos, Luciano Carvalho, Felipe Buoso, Luciano Montanhez, Eduardo Neves, Eduardo Pérez, Leonardo Giardini, Márcio Simão, Paulo Santanna, Erik Hervelha e Alisson Rochadel. Além dos brasileiros, dois pilotos franceses (Lucas Urbani e Helmy Hamrouni) fizeram parte da conquista histórica.

André Nunes, Felipe Buoso e Ricardo Marconi representaram muito bem a região e fizeram história na França em um esporte extremamente competitivo e decidido em pequenos detalhes.

Parabéns a todos os participantes que já se preparam para novas competições.