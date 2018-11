PEUGEOT Boxer 2019: economia, potência e versatilidade

Design

Em relação ao seu exterior, a nova PEUGEOT Boxer é um veículo com um design arrojado e linhas que remetem a uma identidade forte e moderna. Integrando os códigos estilísticos da Marca, adaptados ao mundo do veículo utilitário, o furgão é notado por onde quer que transite. Um veículo utilitário deve ser prático, resistente e confiável – características mais do que presentes na nova PEUGEOT Boxer. Tudo para valorizador a imagem dos próprios profissionais e empresas.

A nova frente evoca potência e robustez. O capô conta com linhas salientes, sublinhadas pelo bloco da marca. A ampla grade frontal é cercada por um friso cinza metalizado que parece ser cortado dentro do bloco do capô.

A nova PEUGEOT Boxer adota um olhar expressivo, felino e tecnológico, marcado pela continuidade da grade frontal até os faróis halógenos, com regulagem de altura. Seu novo para-choque imponente proporciona uma proteção máxima e integra na parte inferior dois elementos circulares. Logo acima, dois nichos retangulares servem de degrau para facilitar a limpeza do para-brisa.

A traseira é destacada pelo emblema da marca e por uma nova assinatura luminosa, que destaca a modernidade do lançamento e garante uma melhor visibilidade lateral da iluminação traseira.

Conforto e funcionalidade superior

Seu interior, funcional e confortável, ganha também em elegância e qualidade que saltam aos olhos. O volante adota desenho mais moderno e funcional, garantindo dirigibilidade e segurança. O lançamento conta ainda com uma ampla gama de equipamentos, podendo transformar a cabine em um verdadeiro escritório móvel, maximizando conforto, praticidade e eficiência.

O modelo foi desenvolvido visando proporcionar a maior comodidade possível para motoristas e passageiros e diminuir o desgaste humano, mesmo durante longas jornadas de trabalho em trânsito urbano intenso, o que acaba gerando maior produtividade.

A ergonomia, totalmente pensada a serviço da utilização profissional do habitáculo, torna a direção do veículo uma experiência diferenciada. O painel foi elevado, proporcionando conforto e praticidade, uma vez que todos os comandos, alertas e indicadores estão em uma posição de fácil visualização e acesso. Tanto o apoio do descanso-braço (para o motorista), quanto a alavanca de troca de marchas complementam-se em um espaço mínimo preparado para o bem-estar e o descanso do condutor.



Duas tomadas ao centro, uma de 12V e outra USB, completam o painel extremamente funcional, que também é composto por botões de travamento de portas independentes, ar-condicionado e ventilação. Acima, o veículo oferece uma presilha que permite transformar o console do furgão em uma prática escrivaninha, que se mantém sempre ao alcance dos olhos e das mãos do motorista.

Em matéria de praticidade e organização, a nova PEUGEOT Boxer dispõe de uma grande diversidade de porta-objetos e espaços pata facilitar o trabalho cotidiano. No total, podem ser contabilizados até 10 espaços, com destaque para o porta-luvas fechado com chave, passando por outro sem chave, porta-objetos instalados no console central e nas portas, além de um avantajado espaço, com capacidade para até 22 litros de volume útil, na parte superior da cabine. A vantagem deste último espaço é a descrição em relação a quem está do lado de fora do veículo, primando pela segurança das cargas condicionadas no local.

Outro fator de destaque em relação aos concorrentes é o conforto e ergonomia dos assentos, tanto para os passageiros, quanto para o motorista. Pensado e desenvolvido para garantir o máximo de conforto para gerar maior disposição e menor desgaste aos trabalhadores, aumentando, consequentemente, a produtividade. Os assentos são equipados com encostos para cabeça removíveis e reguláveis em altura, assim como um apoio de braço, e, para o banco do condutor, regulagem específica para a lombar.

As especificações da Nova Boxer

Volume de carga útil de 13 m³;

Largura de carregamento entre as caixas de rodas “Best in Class” de 1.422 mm;

Largura útil de 1.870 mm;

Comprimento útil de 3.705 mm;

Capacidade de carga de 1.667 Kg;

Porta lateral corrediça de 1.250 mm de largura;

Portas traseiras medindo 1.562 mm de largura e 1.790 mm de altura;

Abertura das portas traseiras de 270°;

Nível de carregamento de 60,2 cm.

O motor mais moderno da categoria no país

A nova PEUGEOT Boxer chega ao mercado já com o intuito de inaugurar uma nova era na categoria K2-K3 de furgões. Não só pelo seu design arrebatador e em linha com a geração europeia do veículo, mas trazendo um motor potente, tecnológico, econômico e ambientalmente responsável. Estamos falando do motor 2.0 Turbo Diesel BlueHDi, que une economia de combustível, alta performance e grande redução nas emissões de poluentes. Fator este já avaliado e aprovado pelo INMETRO, que concedeu o selo B no programa “Etiqueta Nacional de Conservação de Energia”.

Associado ao motor de 130 cv a 3.750 rpm e torque de 34,7 kgfm a 1.750 rpm, está uma embreagem com comando hidráulico que proporciona a manutenção da carga de acionamento do pedal e um menor custo de manutenção. A caixa de câmbio manual (ML6C), com seis velocidades, pensada e adaptada para as condições brasileiras, completa o conjunto.

Essa combinação é um dos segredos do desempenho de referência do modelo, obtendo maior rendimento com menor consumo de combustível sem perder agilidade e potência, pois permite que o motor 2.0 Turbo Diesel BlueHDi funcione a maior parte do tempo na sua faixa de eficiência máxima.

Também ajustada para acompanhar a realidade das estradas e vias brasileiras, repletas de lombadas, buracos, desníveis, valetas, buracos, etc., sem que haja perda de conforto e desempenho, o furgão traz suspensões reforçadas, garantindo, estabilidade, segurança e precisão mesmo nos piores terrenos. Outra alteração está na altura em relação ao solo. O modelo para o mercado brasileiro é 10 mm mais alto em comparação com europeu.

A suspensão dianteira independente é tipo Pseudo McPherson, com molas helicoidais, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora, enquanto a traseira é composta por um eixo rígido com molas semielípticas e amortecedores hidráulicos.

Qualidade testada sob as mais extremas condições

Para garantir um alto nível de confiabilidade e de resistência compatível com um uso intenso pelo cliente da nova PEUGEOT Boxer, mais de 4 milhões de quilômetros foram percorridos em seu desenvolvimento, nas condições mais extremas, tanto em carga, em meia carga ou vazio, quanto em qualquer tipo de percurso, incluindo estradas degradadas e a montanha.

A confiabilidade e a durabilidade foram também comprovadas por testes específicos, entre os quais:

1.500 horas em temperaturas de -20° e +40°C para garantir a resistência ao envelhecimento dos componentes e materiais das peças mecânicas, plásticas e eletrônicas;

1.000 passagens em 10 cm de água ou em 2 a 3 cm com projeções de água salgada, sem lavagem do veículo durante os 1.000 km seguintes para validar a estanqueidade e a resistência à corrosão;

500.000 ciclos de testes de fechamentos e aberturas de portas realizados de -30° a +80°C, representativos do um uso severo pelo cliente ao longo de 10 anos.

Além dos controles de qualidade realizados durante todas as fases da produção, mais de 1.800 características de aspecto e funcionais são testadas em cada veículo na saída da fábrica. A qualidade trabalhando a serviço da confiabilidade e da durabilidade