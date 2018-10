PEUGEOT apresenta a solução para o transporte urbano de passageiros: o Expert Minibus

O modelo oferece capacidade para até 11 pessoas, assentos individuais, protetor de cárter, DRL – luz diurna de segurança, regulagem do facho de altura do farol dianteiro e o Coffee Break Alert – Alerta de Indicador de Fadiga.

Versátil e com grande espaço interno, o furgão possui um amplo porta-malas com capacidade para até 1.300 litros com os bancos da última fileira rebatidos. Aliás, outro destaque do veículo está na distribuição das três fileiras e dos assentos (3-2-3), planejada com o intuito de unir conforto e praticidade.



A elevação do teto também oferece maior conforto para todos os passageiros. O modelo conta com cinto de três pontos para todos os ocupantes, um dos grandes diferenciais na sua categoria.

Sob o capô, o já aclamado motor 1.6 Turbo Diesel BlueHDi de última geração, responsável por gerar força e oferecer um excelente desempenho ao modelo. Moderno, econômico e com baixos níveis de emissão de poluentes, o motor de 115 cv a 3500 rpm gera um toque máximo de 30 mkgf a 1.750 rpm.



Completo, o PEUGEOT Expert Minibus é equipado com inúmeros itens diferenciais de série que impactam diretamente na segurança dos ocupantes e no conforto de conduzir o veículo, reduzindo a fadiga e o desconforto que muitos motoristas sofrem durante a jornada de trabalho – o que afeta diretamente na sua atuação durante a prestação de serviço.

Nesse sentido, destaque para equipamentos como o Hill Assist, controle de estabilidade (ESP), regulagem de altura e profundidade do volante, banco do motorista com regulagem de altura, apoio de braço para o motorista, regulador de velocidade, piloto automático, GSI – indicador de troca de marcha, vidros e travas elétricas, computador de bordo, rádio AM/FM/MP3/USB, entre outros.

OUTROS DESTAQUES DO PEUGEOT EXPERT MINIBUS

* 3 fileiras de bancos (3-2-3)

* Ar-condicionado traseiro com 4 difusores

* 3 níveis de velocidades do ar traseiro

* Tacógrafo digital

* Cinto de 3 pontos para todos os ocupantes

* Reclinação em até 18° (1ª e 2ª fileira)

* Rebatimento do 1ª banco para facilitar acesso

* Alças de acesso na porta lateral

* Teto elevado

* Bancos individuais

* Martelinho de segurança

* Luzes para leitura na parte traseira

* Vidros fixos

* Faixas reflexivas obrigatórias

Preço

A partir de R$ 93.990,00