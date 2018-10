PEUGEOT 508 SW FIRST EDITION Unlimited Class

Habitáculo de alta costura

O interior do novo PEUGEOT 508 SW First Edition conta com acabamentos de madeira Zebrano e revestimentos de couro Sellier, preto ou vermelho. A edição limitada, como não podia deixar de ser, dispõe do PEUGEOT i-Cockpit® composto por um volante compacto totalmente em couro, painel digital head-up configurável e tela touch screen capacitiva de 10’’ HD. Para destacar ainda mais sua personalidade dinâmica, o PEUGEOT 508 SW First Edition conta com teto preto, iluminação ambiente Full LED, pedais em alumínio e soleiras de portas específicas para esta versão.



O porta-malas do PEUGEOT 508 SW First Edition, com sistema de abertura sem as mãos, tem piso em madeira Zebrano, com barras anti-deslizamento: exclusivo para esta versão! Um tapete de veludo com abas complementa o conjunto, protegendo o piso, a soleira do porta-malas e o para-choque durante o carregamento.

Arsenal tecnológico

O novo PEUGEOT 508 SW First Edition dispõe do arsenal completo de ajudas à condução apresentado nos novos PEUGEOT 508 e PEUGEOT 508 SW. Inédita no segmento, a função Night Vision permite a detecção noturna de seres vivos na frente do veículo (até 200 metros, além dos faróis de luz alta).

A recarga do celular por indução está disponível, bem como o rádio digital e a tela touch screen capacitiva de 10’’HD. Esta última inclui navegação 3D conectada com reconhecimento de voz e acesso ao pacote de serviços conectados TomTom® (trânsito em tempo real, preço dos combustíveis, estacionamento, meteorologia, buscas locais).

Para tornar o trajeto ainda mais agradável, o PEUGEOT 508 SW First Edition é equipado com o sistema acústico de alta-fidelidade da FOCAL®. A PEUGEOT se associou à FOCAL® para oferecer, nesta versão limitada, fones sem fio exclusivos criados pelo Peugeot Design Lab, que permitem continuar a intensa experiência de áudio FOCAL® fora do veículo.