Peugeot 5008 chega como referência de utilitários esportivos em 2019

CONFORTO INTERNO

O Novo SUV PEUGEOT 5008 preserva o equipamento da geração anterior, oferecendo uma funcionalidade equivalente aos melhores modelos do segmento. Ele é equipado com dois espaços de arrumação sob os pés dos passageiros da segunda fileira; persianas com enroladores de inércia integradas à parte superior dos painéis das portas traseiras; e mesinhas atrás do encosto dos bancos da primeira fileira. Com um quadro de comandos no centro do console central (abaixo das saídas de ar), os passageiros da segunda fileira podem ajustar o fluxo do ar condicionado, com quatro níveis de intensidade.



A terceira fileira é formada por dois bancos retráteis guardados no piso do porta-malas. Dois flaps articulados em três seções cobrem os dois bancos quando dobrados, propiciando uma superfície de carga perfeitamente plana. Esses bancos adicionam um elemento novo e engenhoso, inédito no segmento e que permite aumentar rapidamente o espaço de carga.

Para facilitar as operações de carga e descarga, o acesso ao porta-malas do PEUGEOT 5008 ficou mais fácil, graças ao chão de carga baixo (676mm) e à tampa do porta-malas de material diferenciado (para maior leveza). A possibilidade de rebater o banco do passageiro dianteiro também facilita o carregamento de objetos especialmente longos (de cerca de 3.2m).



A concepção interna do Novo SUV PEUGEOT 5008 ainda favorece um grande número de porta-objetos e espaços espalhados em seu interior, como o porta-luvas de cerca de oito litros e um console central refrigerado, muito bem posicionado.

DESIGN EXTERNO

O apelo de qualidade e tecnologia do design interno é prolongado também ao exterior. A primeira impressão é a de um SUV da mesma forma que o SUV PEUGEOT 3008. No entanto, sua forma alongada e dinâmica, reforçada pelos arcos laterais, transmite esportividade e elegância, destacada pelo sofisticado conjunto Black Diamond. Seja qual for a cor do modelo, o teto e os retrovisores pretos do Black Diamond (na versão Pack) reforçam as linhas do SUV.



A traseira mantem um design moderno e oferece uma sensação de proteção e robustez. De curvas agradáveis, também não abre mão da funcionalidade – com um assoalho de carga baixo – e de um bonito acabamento cromado. Sob o vidro traseiro vertical, uma faixa horizontal em ‘black piano’ integra as lanternas de LED. Elas têm as três “garras” características que constituem a inconfundível assinatura visual da PEUGEOT.

O PEUGEOT 5008 adota também as características específicas de um SUV com sua frente verticalizada, capô longo e horizontal, linha de cintura alta, vastas proteções (parte inferior dos para-choques, caixas de rodas e parte inferior das portas), grandes rodas e altura livre do solo ampliada.

As linhas são limpas e dinâmicas. A face dianteira vertical demonstra força e agressividade. A ampla grade com elementos cromadas é imponente. O centro da grade posiciona o Leão da Marca, dotado de proporções harmoniosas. Os faróis halogênicos adotam a tecnologia Full LED. As entradas de ar são generosas e amplas.

O capô longo e horizontal possui vincos que dão robustez. Ele é prolongado por um para-brisas, posicionado atrás do eixo das rodas dianteiras e complementado nas laterais por um detalhe cromado no prolongamento imediato dos faróis.

O SUV PEUGEOT 5008 é oferecido em quatro opções de cores:

Cinza Artanse

Emerald Crystal

Preto Perla Nera

Branco Nacré

DIRIGIBILIDADE

O cluster digital customizado de 12,3” é um dos destaques em termos de tecnologia no Novo SUV PEUGEOT 5008, Um conceito inovador que revoluciona os códigos tradicionais de condução e que tem conquistado agradado os consumidores.

O cluster contém um bloco de mostradores digitais de alta resolução e é dotado de um grafismo futurista. Totalmente personalizável, o painel de instrumentos reúne tudo o que o condutor deseja e precisa ter à sua disposição. Com quatro modos de visualização diferentes – acessíveis por meio de um comando no volante – o motorista pode compor o painel com as informações que quer ver.

Equipado com uma tela de alta definição, sensível ao toque de 8” é como se fosse um tablet posicionado no centro do painel de instrumentos. Possui seis teclas chamadas de toggle switches que proporcionam um acesso direto às principais funções: rádio, climatização, navegação, parâmetros do veículo, telefone e aplicativos móveis.



O volante Sportdrive é compacto, com aro e base achatados, que facilitam a pegada, além de um campo de visão desimpedido e mais espaço para as pernas. O cuidado na escolha dos materiais assim como a minúcia dos detalhes – aro do volante em couro integral, inserções cromadas, elementos decorativos em preto brilhante – conferem ao habitáculo uma elevada percepção de qualidade e atratividade.

Outro diferencial e exclusividade no segmento se acha no interior do utilitário como bancos do motorista e passageiro dianteiro com massageador. O sistema pneumático com oito bolsas de ar proporciona uma experiência singular, com cinco tipos de massagens diferentes que podem ser selecionados separadamente pelo condutor e passageiro diretamente em um botão exclusivo, situado na estrutura do banco. Os cinco modos disponíveis são:

CatPaw (Patas de Gato): sequência do tipo “catpaw” (oito bolsas)

Onda: onda ascendente (oito bolsas)

Área: área superior (ombros) e inferior (lombar) (oito bolsas)

Lombar: massagem lombar (quatro bolsas)

Ombros: área dos ombros (quatro bolsas)

EQUIPAMENTOS COM PRIORIDADE À SEGURANÇA

Com um nível de equipamentos superior aos veículos de sua categoria disponíveis no mercado, o Novo SUV PEUGEOT 5008 privilegia a segurança

Entre os itens oferecidos estão:

Active Safety Brake(Frenagem Automática de Emergência e Alerta de Colisão);

Correção e Alerta de Permanência em Faixa (Alerta – ativo – de Ultrapassagem Involuntária de Linha);

Detector de Fadiga (Alerta de Atenção do Condutor);

Assistência de Farol Alto (Comutação Automática de Faróis Altos/Baixos);

Leitor de Sinalização de Velocidade (Reconhecimento das Placas de Velocidade e Recomendações);

Piloto automático inteligente (com Sistema de Parada) (Regulador De Velocidade Adaptativo com Função Stop);

Sistema de Ponto Cego Ativo (SAM Ativo) (Sistema Ativo de Vigilância de Ponto Cego);

Visiopark (Novas Características do Sistema de Ajuda a Manobras).

ESP – controle de estabilidade dinâmica;

ABS – sistema antibloqueio das rodas, que evita o travamento durante as frenagens intensas e permite que o condutor mantenha o controle da

trajetória do veículo;

AFU – auxílio à frenagem de urgência, que transmite uma potência extra de frenagem quando a velocidade com que o condutor pisa no freio

excede um determinado nível, acendendo automaticamente o pisca-alerta;

REF – repartidor eletrônico de frenagem, que distribui a potência de frenagem entre as quatro rodas;

6airbags:

– Airbagsfrontais para o condutor e passageiro

– Airbags laterais e de tórax para o condutor e passageiros

– Airbagstipo cortina (com extensão até a 3ª fileira de bancos)

Cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, com altura ajustável, pré-tensionadores e limitadores de forçam e alertas visuais e sonoros de não afivelamento;

Cintos de segurança traseiros retráteis de três pontos (x3) com pré-tensionadores e limitadores de força nos lugares laterais e alertas visuais e sonoros de não afivelamento;

Apoios de cabeça dianteiros otimizados, com altura ajustável;

Apoios de cabeça traseiros retráteis (x3), com altura ajustável;

Travamento automático das portas com o carro em movimento;

Estrutura de carroceria projetada para absorver a maior energia possível dos vários tipos de impacto;

Fixações no padrão ISOFIX para três cadeirinhas de criança (assento do passageiro dianteiro e assentos laterais traseiros);

GSI (Gear Shift Indicator) ou Indicador de Troca de Marcha;

Regulador/limitador de velocidade (RVV/LVV) com recomendação de limite de velocidade.

TECNOLOGIA

A suspensão é adaptada ao motor 1.6 THP e sua potência, de modo que a experiência na estrada fique ainda mais confortável. A segurança ativa fica por conta dos controles de tração e estabilidade e, claro, dos seis airbags com oito pontos de proteção que equipam o veículo.

A função de espelhamento do celular permite a reprodução da tela do smartphone na tela sensível ao toque do veículo para uma melhor utilização dos aplicativos. Ela é compatível com Android Auto eApple CarPlayTM (a partir do iPhone 5), permitindo o uso, por exemplo, do Waze e do Google Maps diretamente desde a tela táctil de 8”. Com os olhos na estrada e com toda a precaução – com a grande quantidade itens de segurança – abrem-se novas possibilidades para o condutor: fazer ligações, escolher músicas, ler e escrever mensagens de texto, obter um itinerário… a conectividade permanente é possível de forma segura.

AMPLO ESPAÇO E MODULARIDADE

Para o carregamento há a possibilidade do banco traseiro rebatível fracionável 2/3-1/3 Magic Flat e a criação de um assoalho plano. No caso de uso de carga ou atividade de lazer, o assoalho de dois níveis permite otimizar sem esforços o volume do porta-malas. Para levar um objeto muito longo, o rebatimento do banco do passageiro da frente libera um comprimento de três metros.

Ele também conta com uma arquitetura otimizada. Com dimensões externas que se situam na média do mercado, seus volumes internos estão entre os mais generosos do segmento. O volume do porta-malas também é bem generoso. Com uma capacidade de 780 VDA e 1060 litros com bancos removíveis e a terceira fileira fora, 1940 VDA e 2150 litros com bancos removidos da terceira fileira e a segunda fileira deitada, e 237 litros com a terceira fileira até o teto, ele apresenta a maior capacidade da categoria e tem um dos chãos de carga mais baixos da categoria. Tal arquitetura também se traduz por uma ruptura em termos da massa do veículo. Com a plataforma EMP2, teve um verdadeiro aperfeiçoamento da proporção peso/dimensões/prestações em todos os níveis.

MOTORIZAÇÃO

Equipado com o sofisticado e premiado motor 1.6 THP de 165 cv, abastecido apenas com gasolina, faz um ótimo papel. Seu torque imponente surge com as 1.400 rpm. O balanço entre boa potência, torque e carroceria moderna resulta em ótimos números de consumo e diversão para todos a bordo.

Para dar o suporte devido ao 1.6 THP, o câmbio automático de seis marchas equipado com o novo comando por impulso elétrico e o modo Sport dão maior reatividade e dinamismo ao SUV. Há ainda a opção de trocas manuais por Paddle Shift. Com escalonamento preciso e trocas bem programadas, graças à tecnologia a tecnologia “Quickshift” (mudanças de marcha mais rápidas e excelente fluidez) –, o câmbio do Novo SUV PEUGEOT 5008está totalmente preparado para o trânsito das cidades brasileiras. Isso significa que as transmissões automáticas de nova geração proporcionam um prazer de dirigir de alto nível (aceleração a partir de baixas velocidades, ruídos do grupo motopropulsor, ajuste automático ao modo de dirigir do condutor, para uma condução confortável ou dinâmica), além de um consumo de combustível comparável ao das melhores transmissões manuais.

PREÇO

O Novo SUV PEUGEOT 5008 tem preço sugerido a partir de R$ 175.990,00.