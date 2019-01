PEUGEOT 3008, o SUV recheado de equipamentos

Interior com estilo impactante

Entrar no Novo SUV PEUGEOT 3008 é como conhecer outro mundo, surpreendente, original e de altíssima qualidade. O olhar é imediatamente cativado pelo espetacular cluster digital customizado de 12,3”. Este conjunto totalmente tecnológico é a mais recente evolução do PEUGEOT i-Cockpit®, já encontrado nos PEUGEOT 2008 e 208, que ganhou o sobrenome 2.0. Um conceito inovador que revoluciona os códigos tradicionais de condução.

O novo volante Sportdrive é compacto, com aro e base achatados, que facilitam a pegada, além de um campo de visão desimpedido e mais espaço para as pernas. O cuidado na escolha dos materiais assim como a minúcia dos detalhes – aro do volante em couro integral, inserções cromadas, elementos decorativos em preto brilhante – conferem ao habitáculo uma elevada e inédita percepção de qualidade e atratividade.

A grande tela sensível ao toque de 8” é como se fosse um tablet posicionado no centro do painel de instrumentos e dispõe da tecnologia capacitiva, que torna sua utilização mais reativa e prática. Ele tem seis teclas bastante elegantes chamadas de toggle switches que proporcionam um acesso direto às principais funções de conforto: rádio, climatização, navegação, parâmetros do veículo, telefone e aplicativos móveis.

O cluster elevado de 12,3”, que contém um bloco de mostradores digitais de alta resolução é dotado de um grafismo futurista. Totalmente personalizável, o painel de instrumentos reúne tudo o que o condutor deseja ter diretamente no seu campo de visão. Com quatro modos de visualização diferentes – acessíveis por meio de um comando no volante – o condutor pode compor à “la carte” o que quer ver.

Outro diferencial no interior do carro são os bancos do motorista e passageiro dianteiro – com massageador. O sistema pneumático com oito bolsas de ar proporciona uma experiência singular, com cinco tipos de massagens diferentes que podem ser selecionados separadamente pelo condutor e passageiro diretamente em um botão exclusivo, situado na estrutura do banco. Os cinco modos disponíveis são:

Cat Paw (Patas de Gato): sequência do tipo “cat paw” (oito bolsas)

Onda: onda ascendente (oito bolsas)

Área: área superior (ombros) e inferior (lombar) (oito bolsas)

Lombar: massagem lombar (quatro bolsas)

Ombros: área dos ombros (quatro bolsas)

Além de todo o capricho tecnológico, o Novo SUV PEUGEOT 3008 também apresenta um nível de acabamento de beleza interior inspirador. Os materiais de alta qualidade, as costuras e o tipo de couro usado em seu acabamento seguem à risca a qualidade e a beleza histórica dos carros da Marca.

E tudo isso fica sob um belo teto solar panorâmico – tradicional na maioria da linha PEUGEOT – mas que, agora, tem abertura automática, feita por meio de um botão na parte superior da cabine. Além disso, o teto vem com uma iluminação azul, Ambient Light, em led.

Entre todos os itens de série que só o novo SUV PEUGEOT 3008 tem, está o grande número de porta-trecos e espaços espalhados em seu interior. Por exemplo, o porta-luvas de cerca de oito litros e um console central refrigerado, muito bem posicionado. No total, são 32 litros de espaço disponível.

Design externo inspirado

O design interno do novo SUV PEUGEOT 3008 é único no mercado. As linhas são bem-sucedidas, a qualidade da concepção é valorizadora e a tecnologia embarcada é muito promissora. E este sentimento se prolonga no exterior. A primeira impressão do novo SUV PEUGEOT 3008 é impactante e surpreende por sua força de expressão.

O Novo PEUGEOT 3008 adota efetivamente todos os códigos específicos de um SUV:

Frente verticalizada,

Capô longo e horizontal,

Linha de cintura alta,

Vastas proteções (parte inferior dos para-choques, caixas de rodas, parte inferior das portas),

· Grandes rodas, Altura livre do solo ampliada.

Mas o Novo SUV PEUGEOT 3008 não se limita a respeitar esses códigos. Ele os suplementa com sentido e emoção. De fato, o veículo transmite essencialmente um sentimento de harmonia, de equilíbrio exato das proporções e de uma dosagem bem feita. Um design inspirado, nascido da criatividade vibrante dos seus projetistas.

A face dianteira vertical é extremamente potente e exala uma sensação de força, próxima da agressividade animal. As linhas são limpas e dinâmicas. A ampla grade com facetas cromadas é imponente. O centro da grade acolhe orgulhosamente o Leão da Marca, dotado de proporções harmoniosas. O olhar felino é aguçado pelos faróis halogênicos. Ele se torna afiado quando estes adotam a tecnologia full LED. As entradas de ar são numerosas e amplamente aberta s.

A expressividade da face dianteira afirma a segurança do seu proprietário e o orgulho de pertencer à Marca. Um autêntico PEUGEOT.

O capô longo e horizontal possui nervuras que conferem robustez ao conjunto. Ele é prolongado por um para-brisas mais aprumado, posicionado atrás do eixo das rodas dianteiras e complementado nas laterais por um detalhe cromado no prolongamento imediato dos faróis. Remetendo ao concept-car PEUGEOT HX1, essa assinatura lateral dinamiza o perfil dianteiro e aumenta a sensação de status e de modernidade do veículo.

A linha de cintura ficou mais alta e a proporção entre a carroceria e as superfícies envidraçadas aumentou consideravelmente, mas o traço é sublinhado com elegância e fluidez, tornando o perfil mais leve.

Já a linha superior do capô é prolongada por um vinco que integra as maçanetas das portas e alonga o veículo, conferindo-lhe delicadeza e estilo. É um carro com um desenho magnífico e proporções que lhe dão um aspecto menos maciço e menos alto do que a maioria dos concorrentes.

As proteções do veículo, as grandes rodas de 19” diamantadas com acabamento em dois tons, tudo é feito com uma cuidadosa combinação de personalidade e sofisticação. Tudo contribui para tornar esse trabalho criativo extremamente moderno, quase futurista, evitando ao mesmo tempo os impasses estilísticos pomposos e pesados.

A surpresa continua na traseira, que também ostenta um desenho limpo e bastante moderno. Sob o vidro traseiro inclinado, uma faixa horizontal em preto brilhante integra as lanternas de LED opalinas. Elas têm as três inevitáveis “garras” que constituem a inconfundível assinatura visual da PEUGEOT – tanto de dia como de noite.

Qualquer que seja o ângulo, o elemento mais impactante do Novo SUV PEUGEOT 3008 é o sentimento de um trabalho de grande qualidade feito com cuidado. Vários são os elementos que contribuem para esta percepção do conjunto, a precisão dos ajustes e os detalhes cromados repartidos em toda a extensão do veículo. É bonito, bem pensado e de bom gosto.

O carro será vendido em quatro opções de cores, sendo três metálicas e uma especial. São elas: Cinza Artense, Metallic Copper, Preto Perla Nera e Branco Nacré (perolizada).

Em matéria de prazer de condução, a Marca do Leão tem uma reputação consolidada. Os ajustes feitos pelos profissionais da PEUGEOT visam renovar a proeza de oferecer os veículos mais agradáveis de conduzir, qualquer que seja o segmento. Quando se trata de um SUV, no entanto, o desafio é complexo: aumento da altura livre do solo, centro de gravidade mais alto… Nessa categoria de veículos, a opção pelo estilo muitas vezes é feita em detrimento da condução.

E tudo parece evidente, desde o comportamento impecável na estrada, a precisão da direção, até o sentimento de agilidade e de segurança. Este resultado é fruto de um trabalho beneficiado não apenas por uma longa experiência, mas, também, pelas tecnologias mais recentes e eficientes.

Graças à nova plataforma EMP2 e às suas qualidades dinâmicas reconhecidas, o Novo SUV PEUGEOT 3008 realiza uma síntese entre o conforto e o desempenho absolutamente inédita no segmento SUV.

Sua suspensão é adaptada ao motor 1.6 THP e sua potência, de modo que a experiência na estrada fique à altura da reputação do Leão. Por último, ele participa da espiral virtuosa de redução da massa do veículo em benefício do consumo, da segurança passiva e do desempenho.

A segurança ativa fica por conta dos controles de tração e estabilidade e, claro, dos seis airbags com oito pontos de proteção que equipam o PEUGEOT 3008:

Airbags adaptativos para o condutor e passageiro dianteiro;

Airbags laterais e de tórax para o condutor e passageiro;

Airbags dianteiros e traseiros para a cabeça tipo cortina.

O Novo SUV PEUGEOT 3008 é como o seu condutor: vive com o seu tempo. Ele satisfaz essa necessidade de se manter conectado ao volante e de poder navegar com toda serenidade, graças a equipamentos como a função Mirror Screen e a recarga do Smartphone por indução no console (compatível com aparelhos que disponham da tecnologia).

A função Mirror Screen permite a reprodução da tela do smartphone na tela sensível ao toque do veículo para uma melhor utilização dos aplicativos. Ela é compatível com Android Auto e Apple CarplayTM (a partir do iPhone 5). Sem tirar os olhos da estrada e com toda a segurança, abrem-se novas possibilidades para o condutor: fazer ligações, escolher músicas, ler e escrever mensagens de texto, obter um itinerário… a conectividade permanente está em marcha!

Concepção inteligente

Essa concepção inteligente não se limita a oferecer aos ocupantes do veículo os melhores equipamentos de conforto e segurança do mercado. Os passageiros do Novo SUV PEUGEOT 3008 vivem momentos extraordinários a bordo graças à grande polivalência do veículo. Sua modularidade e funcionalidade astuciosa foram pensadas para satisfazer todas as expectativas e enfrentar todas as situações.

Para um carregamento inabitual, o banco traseiro rebatível fracionável 2/3-1/3 Magic Flat cria um assoalho plano. No caso de uso de carga ou atividade de lazer, o assoalho de dois níveis permite otimizar sem esforços o volume do porta-malas. Para levar um objeto muito longo, o rebatimento do banco do passageiro da frente libera um comprimento de três metros.

Ele também conta com uma arquitetura otimizada. Com dimensões externas que se situam na média do mercado, seus volumes internos estão entre os mais generosos do segmento.

Assim, a exemplo de toda a habitabilidade interna, o volume do porta-malas também melhorou bastante em comparação com a geração anterior. Com uma capacidade de 520 litros VDA 210, ele tem um dos chãos de carga mais baixos da categoria.

Essa arquitetura também se traduz por uma ruptura em termos da massa do veículo. Os efeitos benéficos da nova plataforma EMP2, aliados a um verdadeiro aperfeiçoamento da proporção peso/dimensões/prestações em todos os níveis, permitem obter um ganho de 100 kg em média em relação à geração precedente. O Novo SUV PEUGEOT 3008 pesa apenas 1.567 kg.

Motor eficiente

O trabalho de arquitetura efetuado no veículo e a diminuição de sua massa são fatores determinantes na busca constante da redução do consumo e das emissões de CO2. Mas não são os únicos. O design aerodinâmico e a otimização das dimensões externas permitem exibir um excelente Cx de 0,76.

Para ajudar em sua eficiência, o conhecido e premiado motor 1.6 THP de 165 cv, abastecido apenas com gasolina, faz bem seu papel. Seu torque imponente surge antes das 2.000 rpm e lança o Novo SUV PEUGEOT 3008 com vigor. O balanço entre boa potência, torque e carroceria moderna resulta em ótimos números de consumo e diversão para todos a bordo.

E para dar o suporte devido ao 1.6 THP, o câmbio automático de seis marchas com opção de trocas manuais por meio da alavanca ou dos Paddle Shifters se torna peça chave. Com escalonamento preciso e trocas bem programadas, graças à tecnologia do seletor de marchas com acionamento elétrico, o câmbio do SUV PEUGEOT 3008 está totalmente preparado para o trânsito das cidades brasileiras.

A extensão da mobilidade

Num contexto em que o acesso ao centro das cidades se torna cada vez mais complicado, a PEUGEOT se posiciona como fornecedor de soluções inovadoras para as atuais questões de mobilidade. Ela continua a ser a única marca a desenvolver veículos com duas, três ou quatro rodas e aproveita o lançamento do novo SUV PEUGEOT 3008 para propor aos seus clientes uma nova oferta de mobilidade individual:

– Um patinete dobrável com assistência elétrica (e-Kick) by MICRO.

O e-Kick será um presente da PEUGEOT para os primeiros compradores do PEUGEOT 3008. Uma forma de mostrar a preocupação da marca com a mobilidade urbana e, também, de trazer ao Brasil uma das principais qualidades da Marca no mundo: a versatilidade.