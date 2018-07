Peugeot 208 INCONCERT 2019: Sonoridade Máxima!

Esta nova séria vem para confirmar a estratégia da marca de oferecer sempre o melhor em qualidade e requinte de seus produtos e serviços.

Diferencial Sonoro

Com o lançamento do PEUGEOT 208 INCONCERT a montadora espera atender as exigências de um tipo de consumidor que procura requinte, tecnologia e esportividade em um mesmo produto. O objetivo com essa nova versão é levar a experiência de áudio dentro do veículo a outro nível, somado a um excelente pacote de conteúdos.

Todo esse diferencial é alcançado com a utilização de um Subwoofer Slim de 8 polegadas e 250 Watts RMS de potência. Selado em alumínio e instalado no porta-malas do carro. O subwoofer tem um desenho moderno e arrojado conta com ajustes para limites de frequência e ganho.

Baseado no 208 Active Pack Auto, o 208 INCONCERT conta com conjunto de quatro alto-falantes e dois tweeters da italiana ASK.

A série especial conta ainda com monogramas INCONCERT localizados nas laterais do veículo e retrovisores pintados na cor ‘preto brilhante’, deixando o carro com um toque ainda maior de esportividade.

O sistema de áudio oferecido inclui moderna e conectada Central Multimídia PEUGEOT CONNECT RADIO de 7”, com os protocolos Apple CarPlay® e Android Auto® para o espelhamento de diversos aplicativos, incluindo Google Maps e Waze, por meio do Android AUTO®.

Design Exclusivo

Para deixar o 208 com um visual ainda mais esportivo e diferenciado a Peugeot incorporou ao modelo volante revestido em couro, faróis de neblina, capas dos retrovisores na cor preto brilhante e antena curta no teto.

O 208 INCONCERT vem completo, oferecendo ainda piloto automático com limitador de velocidade, rodas em liga leve de 15”, com pneus 195/60, câmera de ré, alarme, Isofix, entre outros acessórios de série.

Motorização

Equipado com motor 1.6 16V FlexStart, que produz 118 cv a 5.750 rpm e torque máximo de 16,1 Kgfm a 4.750 rpm (com etanol), números sempre associados ao câmbio automático sequencial de 6 velocidades que oferecem quatro diferentes modos de condução: Drive, Eco, Sport e Sequencial.

Preço

O preço sugerido para o novo modelo é de R$ 65.490.

Cores

Disponível nas cores: Branco Branquise e Cinza Aluminium, já inclusas no preço do carro.

Ficha Técnica

Mecânica

Motorização: 1.6

Combustível: Álcool / Gasolina

Potência (cv): 122 / 115

Torque (kgf.m): 16,4 15,5

Velocidade Máxima (km/h): 191 / 184

Consumo cidade (km/l): 6,5 / 9,6

Consumo estrada (km/l): 8,8 / 13

Câmbio : automática com modo manual de 4 marchas

Tração: dianteira

Direção: elétrica

Suspensão dianteira: Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal.

Suspensão traseira: Suspensão tipo eixo de torção, roda tipo semi-independente e molas helicoidal.

Freios: Dois freios à disco com dois discos ventilados.

Dimensões