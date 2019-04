PEUGEOT 208 GT mostra a tradição da marca entre os ‘hot hatches’

Seu visual é arrebatador. De estilo dinâmico e agressivo, esse autêntico hot hatch é rico em detalhes, realçados pela roda de alumínio diamantada de 17 polegadas, novo farol com módulo elíptico e luz diurna em LED, revestimento do retrovisor e aerofólio em preto brilhante, dupla saída de escamento cromada e nova grade dianteira com detalhes na cor vermelha.

O ambiente interno exclusivo destaca o tom escuro do painel e elementos na cor vermelha presentes inclusive no painel de instrumentos iluminado em LED, na costura do revestimento dos bancos e de peças como apoio de braço e volante em couro negro e vermelho perfurado com marcação do “Zero”, inserto cromado e placa GT.



O interior esportivo e exclusivo se completa com as pedaleiras em alumínio, maçanetas, embelezadores dos aeradores em cromo acetinado, manopla do câmbio cromada, soleiras nas portas dianteiras, luz de leitura central e duas luzes de leitura de mapa em LED. Outro destaque fica por conta do painel de bordo com revestimento em “soft-touch” padrão Stellar.

Com esse pacote, o consumidor está imerso em um universo próprio antes mesmo de dar a partida. Ao fazê-la, seus sonhos se cristalizam em uma experiência única de condução: o i-Cockpit, a central multimídia de nova geração e principalmente o alto desempenho de motor turbo THP de 173 cv, que confere uma aceleração vigorosa de 0 a 100 km/h em apenas 7,6 segundos e velocidade máxima de 220 km/h (etanol).

Na concepção do 208 GT, diversas adaptações foram feitas com o objetivo de conferir à nova versão esportividade e segurança:

Suspensão com lei de amortecimento específica, visando à condução esportiva;

Pneu esportivo com perfil baixo (205/45 R17 88V) Michelin Pilot Sport 3: pneu de baixo atrito ao rolamento, otimizado para reduzir o consumo de combustível e alta aderências nas curvas;

Direção com melhor precisão do centro e calibração orientada para altas velocidades;

Freio: Disco dianteiro com diâmetro maior em 17mm e em 6mm na espessura. Discos sólidos nas rodas traseiras;

Sistema ESP com calibração específica, para aumentar o controle em altas velocidades e curvas agressivas;

Hill Assist mantém o veículo imobilizado durante 2 segundos em uma saída em ladeira, dando tempo suficiente para mover o pé do freio para o pedal do acelerador sem que o veículo se mova;

Iluminação estática de interseção (função “cornering”):

Com os faróis baixos ou altos ligados, permite que o feixe de luz do farol de neblina ilumine o interior da curva, quando a velocidade do veículo for inferior a 40 km/h (condução urbana, estrada perigosa, cruzamentos, manobras de estacionamento, etc).

Esta função é acionada com ativação da luz indicadora de mudança de direção correspondente ou a partir de um determinado ângulo de rotação do volante.

Esta função fica inativa quando o ângulo de rotação do volante for inferior a um determinado valor, a velocidade superior a 40 km/h e quando é engatada a marcha à ré

O programa de estabilidade eletrônica (ESP) integra as seguintes funções: